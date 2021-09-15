Вторую ракету КНДР запустила в сторону Японии

Береговая охрана Японии заявила о втором пуске ракеты с территории Северной Кореи. Он произошел через несколько минут после первого запуска.

Снаряды упали за пределы исключительной экономической зоны Японии. Об этом сообщило издание NHK со ссылкой на береговую охрану и Министерство обороны Японии.

По предварительным данным, КНДР могла запустить баллистические ракеты.

В Объединенном комитете начальников штабов Южной Кореи также сообщили, что вооруженные силы страны находятся в состоянии полной готовности в тесном сотрудничестве с США, написал Ренхап.

Как сообщил РИА «Новости» представитель регионального информационно-обрабатывающего центра «Владивосток» Российской службы предупреждения о цунами, после пуска в Японском море не зафиксировано никаких сейсмособытий.

Ранее Северная Корея провела 11 и 12 сентября успешно провела испытания новой крылатой ракеты большой дальности. На пуске присутствовали высокопоставленные члены ЦК Трудовой партии Кореи.

Северная Корея планировала провести еще одно испытание новой крылатой ракеты большой дальности.