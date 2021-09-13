Северная Корея проведет очередные испытания новой крылатой ракеты большой дальности. Такую информацию распространило агентство «Ренхап».

Запуски ракет со стороны КНДР проводятся регулярно. Они немало беспокоят мировое сообщество, но ракетная программа Северной Кореи не становится менее масштабной. Весной этого года тоже были подобные учения. Правда, тогда они касались ракет малой дальности.

Мартовский запуск ракет произошел через короткое время после прихода к власти в США президента Джо Байдена. Аналитики сочли, что это стало своеобразным предупреждением со стороны КНДР для Вашингтона. Однако зарубежные агентства писали, что пуск был произведен еще и прямо перед приездом главы российского МИД Сергея Лаврова в Сеул. В Северной Корее, как и обычно, ничего не прокомментировали.

Обе ракеты были выпущены в сторону Японского моря. В Токио отметили, что траектория полета не пересеклась с территорией страны. Испытания баллистических ракет КНДР проводит с 2019 года. Все они способны поразить территорию Южной Кореи.