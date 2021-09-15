КНДР произвела пуск баллистической ракеты в сторону Японского моря

КНДР произвела пуск неизвестного снаряда в сторону японского моря. Правительство Японии предположило, что это была баллистическая ракета.

Ракета могла упасть за пределы исключительной экономической зоны Японии. Об этом сообщила береговая охрана Японии.

Факт ракетного пуска подтвердили в Министерстве обороны, военные занимаются собором и анализом данной информации.

Издание Ренхап отметило, что это уже пятое за год испытание вооружений КНДР. Последнее испытание Северная Корея провела 11 и 12 сентября. Высокопоставленным членам ЦК Трудовой партии Кореи демонстрировали полет новой крылатой ракеты большой дальности.

Северная Корея планировала провести еще одно испытание новой крылатой ракеты большой дальности.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) принял решение отстранить Северную Корею от участия в Олимпийских играх-2022.