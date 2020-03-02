Второй человек умер от коронавируса в США

В американском штате Вашингтон скончался второй пациент, зараженный новым типом коронавируса. Его лечили в той же больнице, где на днях умерла американка.

Минздрав округа Кинг уточнил, что сейчас COVID-19 заражены 10 местных жителей. «Последние результаты учитывают еще одну смерть. Общее число умерших от коронавируса в округе достигло двух человек», — заметили в ведомстве.

В больнице EvergreenHealth 29 февраля скончался пожилой мужчина, старше 70 лет. Там же лечилась и первая погибшая от COVID-19 американка.

После первого смертельного случая губернатор штата Джей Инсли ввел чрезвычайное положение на его территории.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском Ухане произошла в декабре 2019 года. Выяснилось, что ее возбудителем стал новый тип коронавируса. Позже ему присвоили официальное название COVID-19.

На территории материкового Китая вирус поразил уже более 80 тысяч человек. Некоторых пациентов спасти не удалось — умерли 2912 человек. Врачи вылечили и отправили домой 44 462 человека.