Коронавирус в России и в мире. Главное на 2 марта

Российский футболист, прилетевший из Италии, попал в больницу с подозрением на коронавирус. Пациентка сбежала из карантина в Крыму. Для посещения закрыли парижский Лувр. Об этих и других событиях — в ежедневной сводке «360».

Статистика

В Китае зарегистрировали более 80 тысяч случаев заражения коронавирусом. За последние сутки выявили 202 новых случая заражения, 42 пациента умерли (все летальные случаи — в провинции Хубэй).

С начала эпидемии в континентальной части КНР скончались 2912 человек. Выздоровели более половины заразившихся — свыше 44,4 тысячи. В настоящее время коронавирусной инфекцией болеют 32,6 тысячи китайцев.

Согласно статистике South China Morning Post, в мире подтвердили 88,4 тысячи случаев заражения коронавирусом, 3041 пациент погиб, 44,8 тысячи выздоровели.

После Китая больше всего заразившихся в Южной Корее (3736, 20 смертей). Затем идут Италия (1694 случая, 34 погибших), Иран (978, 54 погибли), Япония (961, 12 погибших). Большинство японских пациентов подхватили вирус на Diamond Princess — 705 человек, шестеро умерли.

Коронавирус в России

В Москве в первую инфекционную больницу положили сотрудника РФС, игрока любительской футбольной лиги Давида Берова. Он недавно вернулся из Милана. Вначале мужчину поместили в общую палату, писал Telegram-канал Baza со ссылкой на другого пациента. Позднее Берова перевели в отдельную палату — якобы его анализы подтвердили коронавирус. Сам он рассказывал, что вирус не нашли. В московском штабе по коронавирусу заявили, что «окончательный диагноз не установлен», и нужно дождаться результатов исследований.

Из больницы в Севастополе сбежала пациентка, которую поместили в карантин по коронавирусу. По словам женщины, ее попросили «для отчетности» приехать в больницу и сдать анализ, а затем положили на 14 суток.

«Написали, что у меня ОРВИ, которого не было. Я просидела там четыре дня, сдала четыре анализа. Как ушла, поехала к терапевту и получила заключение, что здорова», — рассказала пациентка.

В инфекционной больнице Севастополя подтвердили, что анализ не выявил у нее коронавирус, но нужен повторный тест. Суд объявил женщину в розыск. Источник в мэрии города рассказал ТАСС, что разыскивают гражданку Украины, у которой после прилета из Китая поднялась температура.

Всех, кто приезжает из КНР с признаками простуды, автоматически направляют в карантин, заявили в Роспотребнадзоре. Всего ведомство зарегистрировало 1222 заболевших с признаками ОРВИ, прибывших из Китая. Лишь у двух из них нашли коронавирусную инфекцию, 12 февраля обоих больных выписали. Позднее коронавирус обнаружили у трех россиян с судна Diamond Princess. Они лечатся в Казани.

Для приезжих из КНР, у которых нет отдельного жилья в России, в регионах развернули «учреждения для медицинского наблюдения». В них разместили 321 гражданина Китая.

Источник фото: пресс-служба Кремля

Владимир Путин отметил, что ситуация с коронавирусом в России «в целом под контролем».

В России делается все необходимое по борьбе с этим опасным заболеванием, приняты соответствующие меры. Надеюсь, что они будут эффективными. Владимир Путин президент России

Коронавирус в мире

В Австралии и Таиланде зарегистрировали первые смерти из-за коронавируса. В Австралии умер 79-летний мужчина, которого эвакуировали с круизного судна Diamond Princess. Всего на этом судне заразились более 700 человек.

Чемпионат Италии по футболу могут не доиграть до начала следующего сезона из-за COVID-2019, заявил гендиректор «Интера». Ранее шесть матчей, которые планировалось провести 29 февраля и 1 марта, перенесли на май. Изначально встречи хотели проводить при пустых трибунах.

Источник фото: пресс-служба Белого дома

Турнир по сумо на Кубок императора Японии впервые пройдет без зрителей из-за распространения коронавируса. Соревнования будут идти с 8 по 22 марта. Также высшая лига Японии по футболу отменила все матчи до середины марта. Федерация конного спорта решила проводить скачки без зрителей.

В воскресенье Япония завершила эвакуацию с борта круизного судна Diamond Princess, которое около месяца стоит в карантине в порту Иокогамы. Судно покинули последние 500 человек. Всего на корабле находились 3,7 тысячи пассажиров и членов экипажа, включая 24 гражданина России. Коронавирус выявили у 705 человек.

В NASA рассказали, что из-за коронавируса уменьшился уровень загрязнения воздуха в Китае. Изменение связали со снижением экономической активности на фоне вспышки заболевания.

Лувр закрыли на неопределенный срок из-за коронавируса. Всего во Франции зарегистрировали 130 заболевших, двое из них умерли.

Папа Римский Франциск подхватил простуду, из-за которой отказался от еще одного публичного мероприятия. На воскресной проповеди Франциск объявил, что не будет участвовать в неделе духовных размышлений, которая проходит во время Великого поста. При этом коронавирусом папа не болен, уточняли в Ватикане.

Религиозные жители Ирана запустили флешмоб «Мы не боимся коронавируса», в рамках которого прикасаются к святыням языком.