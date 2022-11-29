Мир 29 ноября 2022, 20:05 ВСУ выпустили более 50 снарядов и ракет по Донецку, Горловке и Гольмовскому СЦКК ДНР: украинские военные обстреляли Донецк, Горловку и Гольмовский РИА «Новости»

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Более 50 снарядов и ракет запустили боевики ВСУ по Донецку, Горловке и Гольмовскому 29 ноября в период с 15 до 20 часов. Об обстрелах сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

В сторону Донецка направили 30 снарядов калибра 155 миллиметров и 10 ракет из РСЗО «Град», по Гольмовскому — шесть снарядов калибра 152 миллиметра. Горловку обстреляли 10 снарядами того же калибра.

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Ранее сообщалось, что украинские войска возобновили обстрел Донецка. С ночи они били по Кировскому и Петровскому районам города. Кроме того, ВСУ ударили по поселку Каштановое и селу Яковлевка.

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Минобороны отчиталось, что российские военные продолжают наступление на Донецком направлении. Только за последние сутки ВС РФ уничтожили более 100 украинских военных, один танк, пять боевых бронированных машин и пять автомобилей.