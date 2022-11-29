Спецоперация 29 ноября 2022, 07:17 ВСУ открыли огонь по Донецку, Яковлевке и Каштановому Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ обстреляли Кировский и Петровский район Донецка

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Украинские войска возобновили обстрел Донецка. Они ударили по Кировскому и Петровскому районам артиллерийскими снарядами 152 и 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации прекращения огня.

Огонь вели с ночи. В 23:40 с позиций в Красногоровке выпустили четыре снаряда натовского калибра. Пострадал Кировский район. В 05:08 из этого же населенного пункта обстреляли Петровский район города тремя снарядами калибром 152 миллиметра.

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Кроме того, Вооруженные силы Украины ударили по Никитовскому району Горловки, поселку Каштановое и селу Яковлевка. Обстрелы вели из населенных пунктов Дзержинск и Авдеевка, выпустили в общей сложности 13 снарядов калибром 152 миллиметра.

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Союзные войска подступили к Артемовску, рассказал журналистам временно исполняющий главы ДНР Денис Пушилин. Бои за Марьинку переместились в центр города, а на Угледарском направлении не позволили ВСУ устроить контрнаступление.