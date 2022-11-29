Важное 29 ноября 2022, 14:15 ВС России уничтожили за сутки более 100 бойцов ВСУ на Донецком направлении Минобороны сообщило об уничтожении более 100 бойцов ВСУ на Донецком направлении за сутки Пресс-служба Минобороны

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Российские силы продолжают наступать на Донецком направлении, за последние сутки они уничтожили более 100 украинских военных. Об этом сообщило Минобороны РФ.

«На Донецком направлении российские войска продолжают наступательные действия. За сутки на данном направлении уничтожено более 100 украинских военнослужащих, один танк, пять боевых бронированных машин и пять автомобилей», — сказано в сообщении ведомства.

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Министерство обороны также заявило об уничтожении украинской РЛС целеуказания для зенитных ракетных комплексов «Пеликан» в Днепропетровской области, а в Запорожской области ликвидирован склад ракетно-артиллерийского вооружения.

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Кроме того, российские военнослужащие отразили атаку противника на Купянском направлении. В результате этого ВС России уничтожили более 30 украинских военных, два пикапа, две боевые бронированные машины.