Мир 19 апреля 2024, 03:35 ВСУ использовали ветер для атак по территории России Подполковник Ильин: ВСУ используют ветер для атак по России метеозондами Freepik

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ВСУ воспользовались благоприятными погодными условиями для атак по территории России при помощи метеозондов. Потоки ветра последние дни направлены в центр европейской части России, пояснил Ura.ru бывший военный метеоролог, подполковник запаса Александр Ильин.

Метеозонды могут быть достаточно больших размеров, шары раздуваются до двух метров, отметил Ильин.

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«Они неуправляемые, но когда воздушные потоки дуют в нужном направлении, ими можно воспользоваться, что и сделали ВСУ», — отметил собеседник издания.

В последнюю неделю ветер дул с юго-запада в направлении центра европейской части России. ВСУ крепили к метезондам взрывчатые и зажигательные смеси. На шар также можно устанавливать контроллер, который может отстегнуть подвешенный груз в определенных координатах.

В среду российские системы ПВО уничтожили три метеозонда ВСУ над Брянской областью. Несколько малых воздушных шаров сбили накануне над Воронежской областью.