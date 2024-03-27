Мир 27 марта 2024, 08:50 ВСУ ударили из HIMARS из жилого района в поселке Шевченково Марочко: ВСУ работаю из американских HIMARS из населенного пункта под Харьковом РИА «Новости»

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Украинские военные ударили из американской РСЗО HIMARS с одной из улиц поселка Шевченково Купянского района Харьковской области. Об этом сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко со ссылкой на свои источники. Его слова привело РИА «Новости».

Марочко подчеркнул, что жители Шевченково стали свидетелями этого. После трех пусков ракет расчет РСЗО HIMARS убыл в северо-западном направлении.

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В Харькове ранее зафиксировали факт «дружественного огня». По словам Марочко, украинская ПВО ударила по жилой инфраструктуре города. На место инцидента прибыли спасатели, а также сотрудники Службы безопасности Украины. Представители спецслужбы решили скрыть ошибку своих солдат.

Накануне группировка «Центр» ВС России уничтожила 370 целей ВСУ.