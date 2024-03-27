Мир 27 марта 2024, 07:56 Украинская ПВО ударила по жилой инфраструктуре Харькова Марочко: СБУ хотят скрыть факт «дружественного огня» в Харькове РИА «Новости»

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Средства украинской ПВО нанесли удар по жилой инфраструктуре Харькова после нештатного срабатывания ракет. Об этом сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко со ссылкой на свои источники. Его слова привело РИА «Новости».

По его словам, ракета, выпущенная из ЗРК западного производства, находившегося на севере Харькова, ударила по гражданскому объекту. На место ЧП выехали представители экстренных служб и сотрудники СБУ. Спецслужбы решили скрыть факт «дружественного огня», пояснил Марочко.

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Ранее он рассказал о прибытии новой группы наемников с оружием и обмундированием в Харьков. По словам офицера, сославшегося на источник, они говорили на польском языке. О прибытии новых сил в ряды ВСУ сообщали и в феврале.