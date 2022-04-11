Украинские военные подорвали дамбу в Донецкой области

Украинские силовики совершили подрыв дамбы в Донецкой области. Об этом заявил официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

По его данным, подрыв дамбы украинскими боевиками произошел в Святогорске, расположенного севернее Славянска.

«[ВСУ совершили это] под предлогом того, чтобы не дать войскам преодолеть волнующую преграду. Но при этом затопило частные дома, которые находились в пойме водохранилища», — сказал Басурин.

Он обратил внимание, что украинские боевики заявили, что взорвут еще одну дамбу в случае продвижения войск взорвать еще одну дамбу.

«Также они предупредили, что взорвут выход из водохранилища Светлодарска <...> Это миллионы кубов воды, которые начнут растекаться и населенный пункт Байрак, который находится рядом, фактически людей снесет водой», — сказал Басурин.

Ранее подразделения ВСУ взорвали плотину Оскольского водохранилища в Харьковской области. Об этом 4 апреля сообщил начальник Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев.

В результате под угрозой затопления оказались более семи населенных пунктов вдоль реки Северский Донец.