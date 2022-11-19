Мир 19 ноября 2022, 04:12 ВСУ признали, что в Польше могли упасть обломки украинских ракет – СМИ WP: украинский военный Игнат признал, что на Польшу могла упасть ракета ВСУ РИА «Новости»

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Представитель командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат заявил, что в Польше могли упасть обломки украинских ракет. Об этом он сообщил газете в интервью Washington Post.

«Во время российской атаки на украинскую инфраструктуру в тот день Россия и Украина выпустили так много ракет, что осколки, упавшие на Польшу, могли быть как российского, так и украинского происхождения», — сказал Игнат.

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По сообщению издания, представитель ВСУ описал очень напряженный бой. По его словам, в течение нескольких минут вблизи польской границы пролетело не менее 50 ракет.

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«Результатом этого боя ПВО могло быть что угодно», — заключил военный.

Он также отметил, что необходимо провести расследование инцидента с польской стороной.

Ранее посол РФ в США Анатолий Антонов выразил мнение, что киевские власти пытаются спровоцировать прямое столкновение России с НАТО через инцидент с ракетами в Польше. Этой точки зрения придерживается и отставной американский разведчик Скотт Риттер. Он считает, что президент Украины Зеленский попытался использовать ситуацию для втягивания НАТО в их конфликт с РФ.