19 ноября 2022, 04:12
ВСУ признали, что в Польше могли упасть обломки украинских ракет – СМИ
WP: украинский военный Игнат признал, что на Польшу могла упасть ракета ВСУ
Представитель командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат заявил, что в Польше могли упасть обломки украинских ракет. Об этом он сообщил газете в интервью Washington Post.
«Во время российской атаки на украинскую инфраструктуру в тот день Россия и Украина выпустили так много ракет, что осколки, упавшие на Польшу, могли быть как российского, так и украинского происхождения», — сказал Игнат.
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По сообщению издания, представитель ВСУ описал очень напряженный бой. По его словам, в течение нескольких минут вблизи польской границы пролетело не менее 50 ракет.
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«Результатом этого боя ПВО могло быть что угодно», — заключил военный.
Он также отметил, что необходимо провести расследование инцидента с польской стороной.
Ранее посол РФ в США Анатолий Антонов выразил мнение, что киевские власти пытаются спровоцировать прямое столкновение России с НАТО через инцидент с ракетами в Польше. Этой точки зрения придерживается и отставной американский разведчик Скотт Риттер. Он считает, что президент Украины Зеленский попытался использовать ситуацию для втягивания НАТО в их конфликт с РФ.
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