Мир 19 ноября 2022, 03:24 Посол Антонов обвинил Украину в попытках спровоцировать конфликт между Россией и НАТО Newsweek: посол РФ в США Антонов обвинил Украину в желании разжечь конфликт России с НАТО РИА «Новости»

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Киевские власти пытаются спровоцировать прямое столкновение Российской Федерацией с НАТО. Об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов в интервью американскому изданию Newsweek.

«Украинцы не только выпрашивают у Вашингтона дополнительную военную помощь, но и пытаются разжечь прямой военный конфликт между Россией и НАТО», — сказал Антонов.

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Посол добавил, что США слишком злоупотребляет методом «во всем виновата Россия». Даже когда они сами публично признают, что Украина несет ответственность за гибель мирных жителей Польши, сказал Антонов. По его мнению, это может подстрекать киевский режим, который уже и без этого чувствует вседозволенность.

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Попытки переложить ответственность на Россию за ракетный инцидент в Польше дипломат назвал абсурдными.

Похожую точку зрения высказал отставной американский разведчик Скотт Риттер. Он тоже считает, что президент Украины Зеленский попытался использовать ситуацию с падением ракет в Польше для втягивания НАТО в конфликт с Россией. По его мнению, риск полного уничтожения украинской энергетической системы мог подтолкнуть руководство страны на совершение провокации с падением ракет в Польше.