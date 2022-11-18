Мир 18 ноября 2022, 16:47 Зеленского уличили в желании втянуть НАТО в конфликт с Россией из-за падения ракет в Польше Разведчик из США Риттер: президент Украины Зеленский не смог ложью втянуть НАТО в конфликт Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

Читать 360tv в

Президент Украины Владимир Зеленский попытался использовать ситуацию с падением ракет в Польше для втягивания НАТО в конфликт с Россией, заявил отставной американский разведчик Скотт Риттер. В интервью YouTube-каналу Judging Freedom он рассказал, что украинский лидер соврал на счет происхождения снарядов, но даже при помощи лжи не сумел достичь желаемого.

По словам Скотта Риттера, военное руководство Украины обеспокоилось из-за российских ударов по объектам критической инфраструктуры. По мнению разведчика, риск полного уничтожения энергетической системы мог подтолкнуть руководство страны на совершение провокации с падением ракет в Польше.

Реклама

«Мы знаем, что это была украинская ракета и что она была запущена на территорию Польши. Поэтому Зеленский перестал отрицать, мы уже знаем правду», — отметил Риттер.

Реклама

Тяжелая ситуация с энергетикой на Украине должна послужить сигналом для Зеленского, заявил РИА ФАН политолог Владимир Джаралла. Он напомнил, что миллионы украинцев остаются без света вторые сутки.

Мировое сообщество станет меньше доверять Украине после голословного обвинения России в нанесении удара по Польше, заявил преподаватель Датской военной академии Йорген Медом Стаун. По его словам, Зеленский поставил на карту доверие, которое вырабатывали почти 10 месяцев.