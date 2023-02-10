Спецоперация 10 февраля 2023, 17:00 Российские войска закрепились на юге Угледара Врио главы ДНР Пушилин: ВС РФ закрепились в южной части Угледара РИА «Новости»

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Российские подразделения закрепились в южной части Угледара в ДНР. Вооруженные силы Украины стягивают туда свои резервы, осложняя освобождение населенного пункта. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Его процитировал ТАСС.

«На сегодняшний день по Угледару — направлению достаточно горячему сейчас. В южной части, в его пригороде мы закрепились», — сказал он.

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ВСУ продолжают переброску резервов в достаточно большом количестве. Из-за этого фактора освобождение Угледара замедлилось, пояснил Пушилин. По его словам, в городе осталось около 1,4 тысячи мирных жителей. Часть горожан эвакуировали, когда началась активная фаза освобождения. В первых многоэтажках из подвалов вывозили жильцов и перевозили их в относительно безопасное место — в Волноваху. Сейчас людям оказывают всю необходимую помощь, заключил Пушилин.

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Минобороны России 7 февраля сообщило, что бойцы ВС РФ поразили живую силу и технику ВСУ в районах Угледара и населенного пункта Водяного в ДНР. Глава военного ведомства Сергей Шойгу оценил успехи российской армии в регионе.