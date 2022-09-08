ВСУ попытались ударить по администрации Энергодара дроном-камикадзе | 360°

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ВСУ попытались ударить по администрации Энергодара дроном-камикадзе

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ВСУ попытались атаковать здание администрации Энергодара с помощью дрона-камикадзе. Об этом написало РИА «Новости» со ссылкой на данные городских властей.

«В 13:00 по московскому времени в результате падения дрона-камикадзе с самодельным взрывным устройством на крышу технической эксплуатации блоков кондиционирования произошел взрыв, после чего началось возгорание», — сообщили в пресс-службе администрации Энергодара.

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Уточняется, что пожар удалось вовремя локализовать. Происшествие обошлось без пострадавших, нанесенный ущерб оценивают специалисты.

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Украинские боевики ведут массированные обстрелы Энергодара. К примеру, в конце августа ВСУ за сутки ударили по нему более 100 раз. В Энергодаре расположена крупнейшая в Европе Запорожская АЭС, которая в марте перешла под полный контроль ВС России. На днях один из украинских артиллерийских снарядов попал в энергоблок атомной станции.

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