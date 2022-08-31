ВСУ за сутки более 100 раз ударили БПЛА и артиллерией по Энергодару

Вооруженные силы Украины за сутки ударили по Энергодару и Запорожской АЭС более 100 раз. Беспилотники и артиллеристские снаряды прилетали со стороны населенного пункта Марганец. Об этом сообщили в Telegram-канале военно-гражданской администрации Энергодара.

«За истекшие сутки станция, прилегающие территории и город подверглись более чем 100 ударам из БПЛА и артиллерии фугасно-осколочного типа», — уточнили в ВГА.

В военно-гражданской администрации добавили, что пострадавших на данный момент нет.

«Экстренные службы города собирают информацию о повреждениях, нанесенных гражданской инфраструктуре обстрелами ВСУ», — отметили власти города.

Дрон-камикадзе атаковал здание администрации Энергодара за сутки до приезда миссии МАГАТЭ. За сутки ВСУ нанесли 57 ударов из ствольной артиллерии по территории Запорожской АЭС, БПЛА атаковали учебный центр атомной электростанции, инфраструктурный объект на въезде в город, центральный вход в хранилище ТРО и здание городской администрации.