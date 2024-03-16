16 марта 2024, 22:05
«Все больше и больше». В Британии рассказали, как западная техника уничтожается на Украине
Эксперт Меркурис: Россия уничтожила много французских гаубиц Caesar на Украине
Российская армия ежедневно уничтожает западную военную технику в зоне специальной военной операции на Украине. В частности, французские гаубицы Caesar. Об этом рассказал британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.
«Франция передала существенное количество гаубиц Caesar Украине. Каждый день поступают сообщения о том, что все больше и больше таких установок уничтожаются россиянами на передовой. Несколько дней назад были подорваны еще две самоходки», — сообщил эксперт.
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Меркурис выразил сомнения, что президент Франции Эммануэль Макрон способен собрать и снабдить боеспособный экспедиционный корпус, который помог бы Киеву изменить ход конфликта.
Ранее Минобороны России сообщило, что ВСУ потеряли больше 100 человек и шесть танков при попытке проникнуть на территорию России. Кроме того, российские военные уничтожили 20 бронемашин противника и САУ Caesar.
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