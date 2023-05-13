13 мая 2023, 11:26
ВСУ получат от Германии самый крупный пакет военной помощи с начала СВО
Spiegel: ФРГ выделит Украине самый крупный пакет военной помощи с начала спецоперации
Правительство Германии выделит Украине самый большой пакет военной помощи с начала спецоперации. Об этом сообщил журнал Spiegel.
В список вооружений, которые немцы собираются предоставить ВСУ, вошли 20 БМП Marder, 30 танков Leopard 1, четыре ЗРК IRIS-T-SLM (12 пусковых установок и сотни ракет к ней), а также 200 разведывательных беспилотников.
Реклама
Кроме того, Украина получит 100 неназванных боевых машин, столько же автомобилей тылового обеспечения и большой запас боеприпасов.
С консервации, указали в статье, снимут и доставят на украинскую территорию 15 зенитных комплексов Gepard.
Великобритания направила для ВСУ ракеты Storm Shadow. Посол России Андрей Келин отметил, что такой шаг приведет к значительной эскалации конфликта и расширению зоны боевых действий.
Обстрел Луганска 12 мая, отмечали в представительстве ЛНР в СЦКК, произвели именно этими ракетами.
Германия
ВСУ
Оружие
Украина
Специальная военная операция РФ на Украине
Реклама
Реклама