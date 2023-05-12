Мир 12 мая 2023, 21:04 Украина получила ракеты Storm Shadow для удара по России Посол Келин: Великобритания передала ВСУ ракеты для ударов по российским городам Википедия

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Великобритания решила передать ВСУ крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow, чтобы они нанес удары по российским регионам, в том числе на территории полуострова Крым. Об этом заявил посол России Андрей Келин, сообщил ТАСС.

Он подчеркнул, что речь идет о значительной эскалации конфликта и расширении зоны боевых действий. Как отметили в российском посольстве, в прошлом западные страны поступали предусмотрительно и не поставляли ВСУ подобное оружие.

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«Для нас очевидно, что нынешний шаг предпринят Лондоном, чтобы Киев мог наносить удары по российским городам и селам, включая территорию Крыма», — подчеркнули в диппредставительстве.

Дипломаты выразили сожаление, что Великобритания, которая не имеет никакого отношения к конфликту, тем не менее, старается занять лидирующую роль в его обострении. За последствия такого шага британские власти несут полную ответственность, добавили в посольстве.

Российский МИД ранее прокомментировал передачу Storm Shadow киевскому режиму Британией. Решение расценили как очередной крайне враждебный шаг.