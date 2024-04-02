Мир 02 апреля 2024, 09:35 ВСУ почти достроили оборонительные сооружения возле Купянска Офицер Марочко: ВСУ почти достроили оборонительные сооружения под Купянском Официальный сайт президента Украины

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Строительство фортификационных сооружений возле Купянска в Харьковской области вышло на завершающую стадию. Украинские военные и инженеры дооборудуют последние рубежи, сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко в своем Telegram-канале.

«Данные работы либо окончены, либо находятся на завершающей стадии», — сообщил он.

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В районе Купянска, по информации Андрея Марочко, возвели фортификационные сооружения, минные заграждения, траншеи и провели другие заградительные работы. Офицер сообщил, что часть техники переправили в Харьков. Военнослужащие инженерных подразделений и гражданские строители остались на месте, чтобы дооборудовать укрепления.

На Краснолиманском направлении строительство фортификаций вели в спешке — круглосуточно и невзирая на погоду. Андрей Марочко сообщил, что для этого к Серебрянскому лесничеству перебросили бойцов территориальной обороны. Отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос заявил, что качество российских укреплений превзошло надежность украинских.