ВСУ открыли огонь во время эвакуации жителей Рубежного

Солдаты ЛНР вывезли жителей Рубежного в безопасное место. Народная милиция (НМ) республики показала, как проходила эвакуация.

Мирных жителей, покинувших Рубежное, доставят в Старобельск. Во время эвакуации ВСУ не прекратили артиллерийский обстрел города.

«Обстановка критическая. ВСУ ведут огонь по мирным кварталам города Рубежное. Применяют артиллерию калибра свыше 122 миллиметров», — сказал офицер пресс-службы НМ ЛНР Антон Мижукис.

Жители рассказали, что город уничтожен. По их словам, повреждены дома, парковки. Из-за взрывов в квартирах разбивались окна.

Ранее, 22 марта, жители Рубежного заявляли о частичном контроле ВСУ над городом. Они сказали, что половина населенного пункта принадлежит силам ЛНР, остальное находится в ведении украинской стороны.

Отмечается, что это не первый артобстрел со стороны ВСУ во время эвакуации мирного населения. НМ ЛНР 20 марта также вывозила людей во время непрекращающегося огня.