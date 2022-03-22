ВСУ открыли огонь из танков по поселку в ДНР

ВФУ выпустили восемь снарядов калибром 122 миллиметра по Петровскому району Донецка утром, около 8:35. Об этом сообщили в Telegram-канале СЦКК ДНР.

Еще один обстрел со стороны Вооруженных сил Украины зафиксирован в направлении населенного пункта Гольмовский около 7:40. Произведено три выстрела из танка.

За сутки, с 3:00 21 марта до 3:00 22 марта, произошло 32 обстрела в горловском и донецком направлениях. В частности, под огонь ВСУ попали Горловка, Зайцево, Михайловка, Донецк, Минеральное. Один мирный житель погиб, травмы получили 32 человека, в том числе 22 — с территорий, ранее освобожденных Вооруженными силами ДНР. Среди раненых — шесть детей.

При обстрелах разрушено 25 домов. Пострадали домостроения в Петровском и Куйбышевском районах Донецка, в Александровке, Горловке, Ясиноватой. Также удар нанесен по 12 объектам гражданской инфраструктуры.

Ранее в результате обстрелов села Липцы Харьковской области со стороны ВСУ погибли ребенок и беременная женщина. Также стало известно, что в столичной клинике спасли двухлетнюю девочку из харьковского села, которую ранило осколком.