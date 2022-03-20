Четыре человека стали жертвами обстрелов села Липцы в Харьковской области со стороны ВСУ. Среди погибших оказались ребенок и беременная женщина. Об этом сообщил глава общественной организации «Русь Триединая» Сергей Моисеев.

«Погибли четыре человека, в том числе беременная женщина с ребенком неродившимся, еще один ребенок и пожилая женщина. Был обстрел села Липцы, снаряд разорвался рядом с местной больницей. Обо всем этом рассказали врачи и местные жители — очевидцы», — привело слова Моисеева РИА «Новости».

Как уточнил глава организации, украинские военные обстреливали село еще 17 марта. Информацию удалось передать только сейчас, когда он смог добраться до места с телефонной связью и интернетом. Моисеев показал снятое в Липцах видео, на котором рядом с больницей запечатлена появившаяся в результате обстрелов воронка.

Ранее офицер наблюдатель представительства в СЦКК ЛНР Виктор Матвеев сообщил, что бойцы ВСУ обстреляли Электромеханический завод в Первомайске. Всего украинские военные выпустили 10 артиллерийских снарядов калибра 122 миллиметра.