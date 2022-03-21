Раненную осколком двухлетнюю девочку из харьковского села спасли в Москве

В начале марта в столичную клинику экстренно доставили двухлетнюю девочку из-под Харькова. Ребенок получил осколочное ранение, когда на прогулке рядом с ним разорвался снаряд ВСУ. Сегодня жизни маленькой харьковчанки уже ничто не угрожает — ее выписали.

Родные девочки рассказали РЕН ТВ, как две недели назад пережили страшные моменты. Гулять жители села Русские Тишки вышли 6 марта после трехдневного затишья. И попали под обстрел.

«Я накрыла ее собой, и все. Ну, получается, она в коляске, и я на нее», — вспомнила мама ребенка.

Разорвавшийся снаряд, упавший со стороны Харькова, сильно повредил лицо двухлетней девочки. В тот день сразу после обстрела рядом оказались российские военные, которые и помогли срочно эвакуировать семью пострадавшей. Сначала их перевезли в Белгород, а затем — в московскую клинику доктора Рошаля.

Врачи спасли жизнь ребенку, а 21 марта — сняли оставшиеся швы. Накануне девочке провели пластическую операцию: от раны на ее лбу скоро останется только воспоминание.

«Косметический эффект для такого дефекта очень хороший, и как мы и предполагали, что через две недели можно будет выписать, так оно и получилось», — отметил директор НИИ неотложной детской хирургии и травматологии депздрава Москвы Валерий Митиш.

Возвращаться на Украину семья девочки не намерена. К тому же ехать некуда: от родственников люди узнали, что нет не только их дома, но и всего родного села.