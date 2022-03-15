ВСУ обстреляли Докучаевск из крупнокалиберного вооружения

Украинские военные обстреляли из крупнокалиберного вооружения Докучаевск. В сторону города на территории Донецкой народной республики выпустили восемь 122-миллиметровых снарядов.

Огонь ВСУ открыли в 00:50 15 марта, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в Telegram. Обстрел велся по направлению Новомихайловка — Докучаевск.

«Выпущено восемь снарядов калибром 122 миллиметра», — отметили в СЦКК.

Днем 14 марта украинские войска вели обстрел по зданию детского сада в Ясиноватой. В Донецке 20 человек погибли из-за обстрела ракетой «Точка-У». Подобное вооружение, отметили в МИД ДНР, находится только у ВСУ. Обвинить Россию в атаке не получится.