ВСУ обстреляли детский сад в Ясиноватой

Украинские войска обстреляли здание детского сада в Ясиноватой на территории Донецкой Народной Республики. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на штаб территориальной обороны республики.

В результате обстрела пострадало здание детского сада № 6 «Журавушка» в микрорайоне Зорька.

По данным представительства ДНР в СЦКК, огонь по Ясиноватой и пригородам Горловки ведется с 6:00. За это время украинские военные выпустили как минимум 41 артиллерийский снаряд калибром 122 миллиметра.

В связи с обстрелами проезд по трассе Ясиноватая — Горловка временно закрыт, жителей попросили временно отложить поездки.

За прошедшие сутки ВСУ выпустили 177 боеприпасов по районам 11 населенных пунктов ДНР. По информации представительства республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня, украинские военные применяли противотанковые ракетные комплексы, 122-миллиметровую артиллерию, минометы, гранатометы и стрелковое оружие. В зоне поражения оказались, в частности, Донецк, Горловка, Ясиноватая и их пригороды. В результате обстрелов пострадали как минимум четверо мирных жителей.