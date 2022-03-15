«Спихнуть на Россию не получится». В МИД ДНР заявили, что «Точка-У» находится на вооружении только у ВСУ

Ракеты «Точка-У» находятся на вооружении только у ВСУ, поэтому украинским военным не удастся обвинить Россию в атаке на Донецк. Об этом «360» заявила представитель МИД Донецкой народной республики Дарья Митина.

«Эта страшная трагедия и кровавое злодеяние не первое, но самое тяжелое за последние годы, потому что в начале конфликта, в 2014–2016 годах, ВСУ часто использовали „Точку-У“. Нужно отметить, что „Точки-У“ находятся на вооружении ВСУ, поэтому спихнуть на вину российской армии не получится точно», — отметила Митина.

Она добавила, что за атакой стоят не националисты и не боевики батальона «Азов»*, а бойцы Вооруженных сил Украины. По словам представителя министерства, действия украинских военных задавят пересмотреть отношение к ним.

«Изначально российская армия объявляла, что будет относиться дифференцировано к бандитам из нацбатов и к военнослужащим, которых забрили в армию и которые служат по обязанности. Поскольку такое злодеяние исключительно армейского производства, то и отношение должно поменяться», — подчеркнула Митина.

По ее словам, обстрел центра Донецка по смыслу и разрушительной силе похож на бомбардировку центра Луганска в июне 2014 года.

*Батальон «Азов» — запрещенная в России экстремистская организация.