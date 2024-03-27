Мир 27 марта 2024, 06:49 ВСУ не успеют компенсировать нехватку личного состава — аналитик Аналитик Гади: ВСУ не смогут подготовить новых солдат до конца лета 2024 года РИА «Новости»

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Украинская армия больше пострадала от нехватки личного состава, чем от дефицита боеприпасов. Командование не успеет обучить новобранцев к концу лета, сообщил Tagesschau старший научный сотрудник Института международных исследований в Лондоне, военный аналитик Франц-Стефан Гади.

По его словам, у солдат Вооруженных сил Украины нет цели и перспектив. Аналитик предупредил, что в таких условиях не удастся долго поддерживать их боевой дух. Проблема нехватки боеприпасов, сказал Франц-Стефан Гади, не такая острая. По его подсчетам, украинской армии хватало снарядов для поддержания оборонительной стратегии. Он назвал нехватку кадров куда более серьезным препятствием.

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«Это самая сложная проблема, и ее невозможно решить сразу. Пройдут месяцы, прежде чем новые войска смогут быть отправлены на фронт, и, вероятно, они не будут готовы до конца лета», — сказал он.

Франц-Стефан Гади заявил, что контрнаступление прошлого года показало — использование плохо обученных солдат повысило риск потерь, снизило мотивацию и боевую эффективность. Он упрекнул украинское командование в том, что оно могло бы озаботиться этим вопросом намного раньше, ведь проблема стала очевидной еще осенью.

Дефицит боеприпасов вынудил ВСУ отказаться от атак на Херсонском направлении. Губернатор Владимир Сальдо заявил, что противник сменил тактику.