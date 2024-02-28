Мир 28 февраля 2024, 17:58 ВСУ предсказали скорый дефицит ракет для американских ПВО Forbes: переброска ПВО NASAMS и Patriot на линию фронта оставит ВСУ без ракет Sebastian Gollnow / Global Look Press

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Украинские военные стали чаще использовать снаряды американских систем противовоздушной обороны NASAMS и Patriot на линии фронта, чтобы противостоять российской авиации. Но в условиях задержки помощи со стороны США в ближайшее время они столкнутся с дефицитом снарядов, предупредил журнал Forbes.

Журналисты подчеркнули, что решением о переброске систем ПВО для защиты неба в местах боевых действий командование ВСУ сильно рискнуло. Их общее количество не так велико, а снаряды в последний раз приходили в конце декабря 2023 года.

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Когда придет время следующей поставки, неизвестно, так как пакет о выделении новой военной помощи Украине все еще находится под блокировкой палаты представителей.

О том, что ракеты для ударов по авиации у украинских военных подходят к концу поняли и в российском Генштабе.

По словам авторов материала, поддержка наступающих российских бойцов с воздуха на отдельных участках фронта выросла. Пролетающие истребители стали чаще использовать малогабаритные корректируемые авиабомбы по позициям ВСУ, расчищая путь сухопутным войскам.

Министерство обороны России за последние дни сообщило об освобождении нескольких населенных пунктов на Авдеевском направлении. В среду, 28 февраля, стало известно, что бойцы группировки «Центр» взяли под контроль поселок Петровское. Кроме того, в ходе продвижения военные отбили 11 атак украинских штурмовиков.