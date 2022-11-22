22 ноября 2022, 00:23
Заявления Зеленского о ракетах в Польше загнали НАТО в ловушку — СМИ
TAC: заявления Зеленского о ракетах в Польше загнали НАТО в ловушку
НАТО оказался в ловушке из-за заявлений президента Украины Владимира Зеленского, сделанных после падения украинской ракеты на территории Польши. Об этом написало издание The American Conservative.
По словам авторов статьи, Украина и Польша специально дезинформировали США о непричастности киевских властей к падению ракеты. В результате американскому руководству пришлось рисковать свое безопасностью для защиты своих союзников, стремящихся к тотальному противостоянию с Россией.
Реклама
«Этот эпизод дает возможность обдумать и пересмотреть некоторые обязательства альянса и риск возникновения новых витков на спирали эскалации», — отметило издание.
Реклама
Как предупредили журналисты, в следующий раз миру может не повести. Чем больше становится Североатлантический альянс, тем менее свободен его лидер. США все труднее придерживаться своих интересов из-за расширения НАТО.
«Ни одна великая держава или империя в истории не оказывалась в такой ловушке из-за собственных идеологических размахов. НАТО ничего не делал и не будет делать без разрешения Вашингтона», — подчеркнули в публикации.
Ранее о ситуации с падением украинской ракеты в Польше высказался президент Белорусии Александр Лукашенко. Он счел случившееся «договорняком», целью которого была провокация.
Владимир Зеленский
НАТО
Польша
Реклама
Реклама