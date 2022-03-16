«ВСУ были выбиты с позиций и засели в населенных пунктах». Народная милиция освободила порядка 80% территории ЛНР

Народная милиция ЛНР освободила порядка 80% территории от заявленных административных границ республики, сообщил в эфире «360» представитель ведомства Иван Филипоненко. По его словам, под контролем ВСУ остаются несколько населенных пунктов, в которых они оборудуют огневые точки в жилых домах.

«Такой треугольник больших городов в одном направлении — это Северодонецк, Лисичанск и Рубежное и еще в другом направлении — город Попасное. Это единственные места, где противник задержался и сейчас ведет оборону», — пояснил он.

По словам Филипоненко, проблема заключается в том, что ВСУ занимают жилые дома, используют население фактически как живой щит. Это не дает Народной милиции реализовать весь свой военный потенциал, но работа продолжается. «Начата работа по освобождению города Рубежное. Планомерно мы движемся к тому, чтобы освободить территории ЛНР», — добавил он.

Филипоненко отметил, что на вооружение Народной милиции попадает много трофейной техники. Если говорить о бронетехнике — это танки, бронетранспортеры, боевые машины пехоты. Дополнительно обучать экипажи НМ для использования не нужно, так как вся эта техника по сути своей является либо советской, либо модернизированной украинскими предприятиями.

«Если мы говорим о противотанковых комплексах, гранатометах и других образцах западного вооружения, <…> есть руководство по эксплуатации, которое позволяет обучить личный состав их использовать во благо обороноспособности ЛНР», — пояснил представитель Народной милиции.

По его словам, текущая тактика ВСУ состоит в том, чтобы останавливать подразделения НМ ЛНР перед городами. «Но им это не удалось, они со своих укреплений были выбиты и не нашли ничего лучше, чем создавать огневые точки в населенных пунктах. Но мы не можем, как украинские военные, беспорядочно вести огонь и подвергать риску мирных граждан», — заключил он.