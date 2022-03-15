Антонов заявил, что единственная угроза для украинцев исходит от националистов

Единственная угроза для мирных жителей Украины исходит от вооруженных формирований украинских националистов. Такое мнение выразил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, его комментарий опубликовали в Telegram-канале российской дипмиссии.

«Они [националисты] размещают танки и артиллерию у детских садов и школ, оборудуют огневые позиции на крышах домов, прикрываются женщинами и детьми, чтобы спровоцировать как можно большее число жертв среди гражданского населения», — пояснил Антонов.

Он отметил, что российские военные с помощью высокоточного оружия уничтожают только объекты военной инфраструктуры.

Ранее министр обороны Сергей Шойгу заявил, что украинские националистические и неонацистские формирования, в которых присутствуют иностранные наемники, прикрываются мирными жителями как живым щитом.

О начале специальной операции утром 24 февраля сообщил в телевизионном обращении президент РФ Владимир Путин. Ее целью он назвал «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Среди задач операции российский лидер также указал денацификацию и демилитаризацию Украины.

В Минобороны РФ уточнили, что ВС наносят высокоточные удары исключительно по объектам военной инфраструктуры и ВСУ, мирному населению ничего не угрожает. При поддержке российского Минобороны также развивают наступление группировки ДНР и ЛНР.