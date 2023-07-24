Мир 24 июля 2023, 02:53 Вступление Украины в НАТО спрогнозировали на юбилей организации в 2024 году Глава Минобороны Украины Резников: Киев могут принять в НАТО в 2024 году РИА «Новости»

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Министр обороны Украины Алексей Резников предположил, что страну могут принять в НАТО уже в 2024 году. Это будет юбилей организации, альянсу исполнится 75 лет, уточнил он в интервью CNN.

«Кто знает, может, это будет очень важный день для Украины. Это мой прогноз», — сказал Резников.

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Он заметил, что присоединится к блоку страна сможет только после окончания конфликта. Украинский министр добавил, что пока «нет возможности получить единодушное одобрение», так как ситуация продолжается.

Бывший руководитель аппарата экс-госсекретаря США Колина Пауэлла, полковник в отставке Лоуренс Уилкерсон посчитал, что если в ближайшее время конфликт на Украине не закончится, то уже через год НАТО начнет распадаться.

Ранее в Британии заявили, что конфликт на Украине будет продолжаться, пока Россия не достигнет стратегической победы.