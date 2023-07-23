Мир 23 июля 2023, 15:53 Окончание конфликта на Украине предсказали в Великобритании Британский политик Галлоуэй: конфликт на Украине закончится только при полной победе РФ РИА «Новости»

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Конфликт на Украине будет продолжаться, пока Россия не достигнет стратегической победы, выразил уверенность глава Партии рабочих Великобритании и бывший член парламента страны Джордж Галлоуэй. Своим мнением он поделился в беседе на YouTube-канале журналиста Дэнни Хайфона.

«Я не верю, что Владимир Путин остановит военную операцию до полного выполнения ее целей», — заявил Галлоуэй.

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Политик выразил уверенность, что Россия не позволит остаться у власти нынешнему украинскому правительству, так как это приведет к дальнейшим терактам и вооруженным конфликтам.

«[Конфликт] продолжится до тех пор, пока не будут достигнуты стратегическая победа и смена режима в Киеве», — указал он.

По оценке Галлоуэя, любые шансы на переговоры с президентом Украины невозможны.

Накануне Зеленский в очередной раз пожаловался на дефицит отдельных видов оружия у ВСУ. В частности, для продвижения на фронте нужна дальнобойная артиллерия, указал он.

Но пока, по его словам, киевский режим не смог договориться о его поставках со странами НАТО.