Мир 23 июля 2023, 23:37 НАТО предрекли развал из-за поддержки Украины Экс-полковник армии США Уилкерсон: НАТО начнет распадаться через год из-за Украины РИА «Новости»

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Если в ближайшее время конфликт на Украине не закончится, то уже через год НАТО начнет распадаться, считает бывший руководитель аппарата экс-госсекретаря США Колина Пауэлла, полковник в отставке Лоуренс Уилкерсон. Свое мнение он высказал в интервью Going Underground.

Такая ситуация, как отметил Уилкерсон, может возникнуть в случае затяжки конфликта затянется, при которой Штаты не предпримут никаких шагов по его урегулированию.

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«Я не думаю, что пройдет много времени, может быть, 12-15 месяцев, мы увидим, что НАТО начнет распадаться», — предположил Уилкерсон.

Полковник в отставке также отметил, что опросы общественного мнения показывают растущее недовольство среди населения западных стран политикой в отношении Украины.

НАТО серьезно обеспокоила перспектива перехода российской армии в контрнаступление в зоне боевых действий на Украине. Как заметил бывший американский разведчик Скотт Риттер, в альянсе верили, что Украина сумеет победить в сражениях, и поэтому контингент в Польше не укрепляли. Риттер отметил, что сейчас очевидно, что этого уже не случится, и поэтому членам НАТО «предстоит встретиться с российскими военными прямо рядом со своими границами».