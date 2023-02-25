Мир 25 февраля 2023, 14:04 Лукашенко опроверг планы по присоединению Белоруссии к России Лукашенко уличил противников Союзного государства в планах разрушить связь РФ и Белоруссии РИА «Новости»

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Сообщения о присоединении Белоруссии к России в 2030 году являются ложными. Такое заявление сделал глава республики Александр Лукашенко. Его процитировало издание БелТА.

По словам главы Белоруссии, у подобных сообщений есть определенная цель.

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«Нас просто хотят еще раз разрубить», — заявил Лукашенко.

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Он отметил, что именно крепкие связи России и Белоруссии стали поводом для появления таких слухов.

«Ничего живого в этом нет», — сказал Лукашенко.

Также он напомнил о своей позиции относительно территориальной принадлежности Белоруссии. По его словам, мнение по этому вопросу осталось неизменным. Лукашенко заявил, что Белоруссия является независимым суверенным государством

Кроме того, он уличил правительства западных государств «задушить» его страну и Россию по всем направлениям. Одной из таких сфер Лукашенко назвал спорт.