Мир 22 мая 2023, 11:35 Лукашенко прилетит в Москву на встречу с Путиным БелТА: президент Белоруссии Лукашенко 24 мая прилетит в Москву на встречу с Путиным РИА «Новости»

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Белорусский президент Александр Лукашенко 24 мая прилетит в Москву на встречу с президентом России Владимиром Путиным. Об этом он заявил на встрече с российским послом Дмитрием Крутым, сообщило БелТА.

Лукашенко отметил, что он часто встречается с Путиным, чтобы помочь правительствам стран «развязать какие-то узлы».

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«Встречусь с президентом России послезавтра, в среду, чтобы обсудить проблемы, которых в наших отношениях быть не должно», — сказал он.

По словам белорусского лидера, его правительство докладывает об отсутствии проблем в отношениях с российскими коллегами.

«Но я мало в это верю. Проблемы все-таки есть, как вижу по ситуации, определенные несостыковки или бюрократизм», — добавил Лукашенко.

Ранее Лукашенко назвал Союзное государство России и Белоруссии ведущим среди прочих интеграционных образований.