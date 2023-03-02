Мир 02 марта 2023, 07:18 Заседание глав МИД стран G20 открыли минутой молчания в память о жертвах землетрясения в Турции Министр иностранных дел России Сергей Лавров приехал на заседание глав МИД G20 в Нью-Дели

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл на заседание глав МИД стран G20 в Нью-Дели. Встречу открыли минутой молчания в память о погибших при землетрясении в Турции, рассказала в своем Telegram-канале представитель министерства Мария Захарова.

Она показала, как автомобиль дипломатов подъехал к месту проведения мероприятия и министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар встретил Сергея Лаврова на входе в здание. Они пожали друг другу руки, сфотографировались, затем глава российской делегации прошел внутрь.

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«Заседание СМИД „двадцатки“ в Дели началось с минуты молчания в память о погибших в результате землетрясения в Турции», — написала Мария Захарова.

Сергей Лавров пробудет с визитом в Нью-Дели с 1 по 3 марта. Он уже встретился с Субраманьямомом Джайшанкаром, обсудил актуальные вопросы отношений России и Индии, ситуацию на международной арене и наращивание координации на таких площадках, как ООН, ШОС, БРИКС и G20, а также принял участие в открытии экспозиции в честь наследия Льва Толстова и Махатмы Ганди на международной книжной выставке.