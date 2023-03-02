Мир 02 марта 2023, 10:11 Лавров и Блинкен впервые после начала спецоперации увиделись лично AFP: глава МИД России Лавров и госсекретарь США Блинкен встретились впервые с начала СВО РИА «Новости»

Читать 360tv в

В Нью-Дели открылось заседание глав внешнеполитических ведомств стран G20. На нем впервые после начала спецоперации на Украине встретились министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен. Кадры с мероприятия показало на своем YouTube-канале AFP.

Заседание открыл министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар. Он предложил почтить минутой молчания жертв землетрясения в Турции, а потом перейти к повестке. Все участники встали в знак солидарности.

Реклама

Среди гостей встречи журналисты заметили министра иностранных дел Германии Анналену Бербок, представителей Китая, Канады, Великобритании, Саудовской Аравии и других стран. Энтони Блинкен и Сергей Лавров, заявила Lenta.ru, увиделись лично впервые с начала кампании на Украине.

Сергей Лавров прилетел в Индию 1 марта. Он провел переговоры с Субраманьямомом Джайшанкаром и министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу, а также выступил на открытии экспозиции в честь Льва Толстова и Махатмы Ганди.

В январе 2022 года Сергей Лавров обсудил с Энтони Блинкеном в Женеве предложенные Россией проекты договоров по безопасности. Госсекретарь США назвал это обменом мнениями, а не переговорами. Американист Юрий Рогулев заявил, что эта встреча показала активизацию дипломатической работы.