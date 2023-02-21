Важное 21 февраля 2023, 11:43 Власти России крайне внимательно наблюдали за визитом Байдена на Украину Сайт президента Украины

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Власти России пристально следили за визитом президента США Джозефа Байдена в Киев. Такое заявление сделал пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков. Его процитировало РИА "Новости".

По его словам, такая же участь ждет и дальнейшие события в Польше.

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При этом Песков отметил, что для России визит Байдена на Украину не является экстраординарным событием. Также он добавил, что глава РФ Владимир Путин не будет лично следить за выступлением Байдена в Польше, которое запланировано на 21 февраля. Российскому лидеру, по словам Пескова, позднее расскажут об основных тезисах, озвученных американским президентом.

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У Путина также запланировано выступление на 21 февраля. В 12:00 по московскому времени глава России начнет зачитывать послание к Федеральному собранию. Мероприятие пройдет в московском Гостином Дворе. На выступление Путина в этом году пригласили не только политиков, но и участников спецоперации со стороны союзных сил.