Вспышки вооруженного сопротивления продолжились в Алма-Ате

Обстановка в Алма-Ате несколько стабилизировалась, но вместе с тем есть вспышки ожесточенного вооруженного сопротивления со стороны участников беспорядков. Об этом в эфире телеканала «Хабар 24» заявил замглавы городской администрации Ержан Бабакумаров.

В городе ранее выставили блокпосты. Военные проводят досмотры машин, которые уезжают из Алма-Аты, у людей проверяют документы.Административные здания были очищены от погромщиков. Под контроль был взят и аэропорт города.

«Боевики оказывают вооруженное сопротивление до сих пор. Стабилизация есть, но есть вспышки ожесточенного сопротивления», — рассказал Бабакумаров.

По данным исполняющего обязанности министра внутренних дел Ерлана Тургумбаева сообщил, с начала беспорядков были задержаны более 5 тысяч человек. На Алма-Ату было запланировано шесть организованных атак, заявлял ранее президент республики Касым-Жомарт Токаев.