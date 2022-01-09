Появилось видео с изъятым оружием у протестующих в Алма-Ате

Появилось видео задержанных террористов и изъятого оружия у протестующих в Алма-Аты. Запись опубликована на Telegram-канале Coronavirus2020.kz.

Отмечается, что в арсенале погромщиков были ружья, автоматы, винтовки, зажигательные смеси.

Ранее исполняющий обязанности министра внутренних дел Ерлан Тургумбаев сообщил, что всего с начала беспорядков были задержаны более 5 тысяч человек.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ранее уточнил, что на Алма-Ату было запланировано шесть организованных атак.