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    09 января 2022, 08:02

    Появилось видео с изъятым оружием у протестующих в Алма-Ате

    Максим Зинкин

    Появилось видео задержанных террористов и изъятого оружия у протестующих в Алма-Аты. Запись опубликована на Telegram-канале Coronavirus2020.kz.

    Отмечается, что в арсенале погромщиков были ружья, автоматы, винтовки, зажигательные смеси.

    Ранее исполняющий обязанности министра внутренних дел Ерлан Тургумбаев сообщил, что всего с начала беспорядков были задержаны более 5 тысяч человек.

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ранее уточнил, что на Алма-Ату было запланировано шесть организованных атак.