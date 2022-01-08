Россияне, посольства и консульства РФ в Казахстане не получали угроз на фоне беспорядков в республике, заявили в МИД России. В ведомстве отметили, что постепенно обстановка в стране меняется к лучшему.

«Полностью возобновлено движение пассажирских поездов, на наиболее востребованных направлениях пущены дополнительные составы. Стабилизировалась работа некоторых национальных платежных систем», — сообщили в министерстве.

Также власти пообещали поддержку малому и среднему бизнесу, пострадавшему от действий мародеров. Снова начал работать международный аэропорт Актау, возобновил движение транспорт в Мангистауской области.

«Административные здания в Алма-Ате очищены от экстремистов. <...> Правоохранительным органам удалось взять под контроль аэропорт мегаполиса, хотя он по-прежнему закрыт для гражданской авиации», — добавили в МИД.

Обстановку вокруг российских дипломатических и консульских миссий в пресс-службе оценили как спокойную. Среди граждан РФ пострадавших в результате беспорядков нет.

В Нур-Султане работает кризисный штаб посольства. Он принимает обращения россиян, которые не могут улететь из Казахстана. Решается вопрос их возвращения домой.

Также в МИД напомнили, что для россиян, которые находятся в Алма-Атинской области, 9 января, с 17:00 до 18:00 по местному времени, из аэропорта будут организованы два рейса. Один по маршруту Алма-Ата — Иваново, второй по маршруту Алма-Ата — Оренбург. Сбор пассажиров — в 14:00 по местному времени.