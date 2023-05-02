Мир 02 мая 2023, 12:47 Всесторонние переговоры по зерновой сделке состоятся 3 мая — СМИ Reuters: 3 мая состоятся переговоры по зерновой сделке с участием всех сторон РИА «Новости»

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Очередной раунд переговоров в рамках зерновой сделки состоится 3 мая, сообщил украинский источник агентства Reuters. По его информации, в обсуждении примут участие все заинтересованные стороны.

«Переговоры запланированы на завтра (3 мая — прим. ред.). Все стороны <…> надеюсь, будут результаты», — рассказал высокопоставленный украинский чиновник.

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Документы о поставках продовольствия и удобрений на международный рынок подписали в июле прошлого года в Стамбуле. Стороны договорились о действии соглашения в течение 120 дней, но позже его продлили на тот же срок. В марте Россия пролонгировала действие зерновой сделки на 60 дней. По словам официального представителя МИД Марии Захаровой, стороны не реализовали в полном объеме отмену ограничений на поставку российских удобрений и сельскохозяйственной продукции.

В начале мая президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил надежду на скорое продление действия соглашения. По его словам, это необходимо для поставки продовольствия в нуждающиеся страны Африки.