Мир 01 мая 2023, 03:21 Эрдоган понадеялся на продолжение зерновой сделки Эрдоган: Турция рассчитывает на продление зерновой сделки Pxhere

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Турция надеется на продолжение зерновой сделки и обеспечение продовольствием нуждающихся стран Африки. Об этом президент страны Реджеп Тайип Эрдоган заявил в интервью местным телеканалам. Его слова привел ТАСС.

По словам Эрдогана, при обмене пленными удалось создать «благоприятную атмосферу» c лидерами России и Украины. Турецкий президент уверен, что это оказало содействие работе в зерновом коридоре.

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«Рассчитываем на продолжение действия этого механизма, обеспечение продовольствием нуждающихся стран Африки», — уточнил Эрдоган.

Глава турецкого Минобороны Хулуси Акар ранее заявил о предстоящем обсуждении вопроса продления зернового соглашения по вывозу украинского зерна через черноморские порты представителями России, Турции и Украины.

Президент Турции обсудил с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерриш продление и расширение зерновой сделки. Турецкая сторона уже заявляла, что претензии России к реализации сделки по вывозу зерна с Украины небеспочвенны. Турецкие банки уже инициировали обсуждение своего участия при реализации российского зерна.