Мир 22 июня 2023, 04:24 Всемирный банк выделит Украине 1,75 миллиарда долларов Всемирный банк выделит Киеву 1,75 миллиарда долларов в качестве помощи Pxhere

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Всемирный банк объявил о новой помощи Украине. Она составит 1,75 миллиарда долларов. Об этом говорится в распространенном сообщении организации. Заявление опубликовано на сайте Всемирного банка.

В качестве займа под гарантии Великобритании выдадут 500 миллионов долларов, а 1,25 миллиарда долларов выделят в качестве гранта от США. Еще 15 миллионов долларов поступят от Финляндии, уточнил RT.

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Эти средства, как уточнил «Царьград», планируется направить «на сферу здравоохранения, образования, выплату пенсий, программы соцпомощи и на зарплату сотрудникам, предоставляющим основные государственные услуги».

Ранее глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов заявил о намерении страны выделить 10 миллионов долларов на восстановление Украины. Однако он уточнил, что сроки перевода этих денег Киеву пока не установлены.

Также Еврокомиссия хочет зарезервировать на нужды Украины 50 миллиардов евро из фондов Евросоюза на четыре года. Как пояснила это намерение глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, это создаст уверенность для украинских партнеров.