22 июня 2023, 03:35
Украина получит 10 миллионов долларов на восстановление от Азербайджана
Глава МИД Азербайджана Байрамов: страна выделит 10 млн долларов на восстановление Украины
Азербайджан намерен выделить 10 миллионов долларов на восстановление Украины. Об этом заявил глава МИД республики Джейхун Байрамов. По его словам, которые привели на сайте министерства страны, в планах значатся поставка электрооборудования, а также участие в строительстве объектов в городе Ирпень.
Байрамов отметил, что Азербайджан и дальше планирует «вносить вклад в усилия по восстановлению и реконструкции Украины». В частности, это будет сделано путем направления электрооборудования и реализации проектов реконструкции в городе Ирпень, пояснил глава азербайджанского МИД.
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«Общая сумма этой помощи составит не менее 10 миллионов долларов», — заявил министр.
При этом сроки перевода денег Украине, как заметил Байрамов, пока не установлены.
Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен ранее заявила, что Еврокомиссия выступила с инициативой зарезервировать на нужды Украины 50 миллиардов евро из фондов ЕС на четыре года. Это, по ее словам, создаст уверенность для украинских партнеров. Зарезервировать деньги предложили в виде грантов и кредитов. Речь идет о финансовой помощи сверх уже выделенных Европой 30 миллиардов евро.
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