Мир 22 июня 2023, 03:35 Украина получит 10 миллионов долларов на восстановление от Азербайджана Глава МИД Азербайджана Байрамов: страна выделит 10 млн долларов на восстановление Украины Pxhere

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Азербайджан намерен выделить 10 миллионов долларов на восстановление Украины. Об этом заявил глава МИД республики Джейхун Байрамов. По его словам, которые привели на сайте министерства страны, в планах значатся поставка электрооборудования, а также участие в строительстве объектов в городе Ирпень.

Байрамов отметил, что Азербайджан и дальше планирует «вносить вклад в усилия по восстановлению и реконструкции Украины». В частности, это будет сделано путем направления электрооборудования и реализации проектов реконструкции в городе Ирпень, пояснил глава азербайджанского МИД.

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«Общая сумма этой помощи составит не менее 10 миллионов долларов», — заявил министр.

При этом сроки перевода денег Украине, как заметил Байрамов, пока не установлены.

Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен ранее заявила, что Еврокомиссия выступила с инициативой зарезервировать на нужды Украины 50 миллиардов евро из фондов ЕС на четыре года. Это, по ее словам, создаст уверенность для украинских партнеров. Зарезервировать деньги предложили в виде грантов и кредитов. Речь идет о финансовой помощи сверх уже выделенных Европой 30 миллиардов евро.