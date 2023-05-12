Мир 12 мая 2023, 15:59 Всемирный банк выдал кредит Украине на 132 миллиона долларов Украина получила кредит в 132 млн долларов на сельское хозяйство от Всемирного банка Википедия

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Всемирный банк одобрил Украине кредит на 132 миллиона долларов на поддержку сельского хозяйства. Об этом рассказал министр финансов страны Сергей Марченко, сообщила пресс-служба Минфина в Telegram-канале.

Украина получила деньги 11 мая. Кредитные средства поступили в общий фонд госбюджета страны в рамках проекта программы «Ускорение частных инвестиций в сельское хозяйство». Марченко выразил благодарность Всемирному банку за помощь в финансировании.

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«Привлеченные средства позволят и дальше поддерживать финансовую стабильность Украины и возместить приоритетные расходы, в частности в сельскохозяйственном секторе», — подчеркнул он.

В понедельник, 8 мая, Министерство финансов Украины сообщило о получении почти 190 миллионов евро от Всемирного банка. Средства выделили на погашение долгов по зарплатам работникам госорганов и педагогам за февраль 2023 года.

Также замглавы Еврокомиссии Валдис Домбровскис обещал, что Евросоюз передаст один миллиард евро на экстренное восстановление украинских территорий.