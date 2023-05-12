12 мая 2023, 15:59
Всемирный банк выдал кредит Украине на 132 миллиона долларов
Украина получила кредит в 132 млн долларов на сельское хозяйство от Всемирного банка
Всемирный банк одобрил Украине кредит на 132 миллиона долларов на поддержку сельского хозяйства. Об этом рассказал министр финансов страны Сергей Марченко, сообщила пресс-служба Минфина в Telegram-канале.
Украина получила деньги 11 мая. Кредитные средства поступили в общий фонд госбюджета страны в рамках проекта программы «Ускорение частных инвестиций в сельское хозяйство». Марченко выразил благодарность Всемирному банку за помощь в финансировании.
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«Привлеченные средства позволят и дальше поддерживать финансовую стабильность Украины и возместить приоритетные расходы, в частности в сельскохозяйственном секторе», — подчеркнул он.
В понедельник, 8 мая, Министерство финансов Украины сообщило о получении почти 190 миллионов евро от Всемирного банка. Средства выделили на погашение долгов по зарплатам работникам госорганов и педагогам за февраль 2023 года.
Также замглавы Еврокомиссии Валдис Домбровскис обещал, что Евросоюз передаст один миллиард евро на экстренное восстановление украинских территорий.
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